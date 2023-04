Kendall Jenner tepkileri umursamıyor! Bu sefer atletini kaldırıp göğüslerini...

Son dönemin en çok aranan modellerinden Kendall Jenner, çalıştığı markanın yeni kampanyası için bir dizi tanıtım fotoğrafında yer aldı.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve podyumların vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner sütyensiz halleriyle tepki çekti.

SÜTYENSİZ HALİNE TEPKİ GELDİ

Beyaz atlet içine hiçbir giymeyen ve memelerinin ortaya çıkmasında sorun görmeyen modele tepki yağdı.



"Her şeyi göreceksek, kıyafetlerin ne anlamı var?" tepkilerini umursamayan Kendall Jenner çekimden yeni pozlarını paylaştı.

İddialı hallerine yenilerini ekleyen model bu sefer de atletini kaldırıp göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.