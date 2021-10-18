“Demir Leydi Neslican” filmi vizyona hazır! Çekimleri tamamlandı

Kanser hastalığının tedavisi sırasında yaşama sevinci ve mücadelesiyle birçok kişiye umut olan Neslican Tay’ın hayat hikâyesi beyaz perdeye aktarılıyor. Çekimleri tamamlanan filmi vizyon tarihi de kesinleşti.

19 yaşından kanser teşhisi konulduktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçisi kitlesine kavuşan Neslican Tay 2 yıl önce hayata gözlerini yummuştu. Vefatı ile tüm Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay’ın mücadelesini ölümsüzleştirmek için film çalışmaları başlamıştı. Neslican Tay’ı canlandırmak için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak ve oyuncu kadrosu çekimlerin bittiğini duyurdu.

7 OCAK’TA BEYAZPERDEDE

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin kadrosunda Naz Çağla Irmak’ın yanı sıra Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor. Film, 7 Ocak 2022’de beyazperdede yerini alacak.



