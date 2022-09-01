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  4. 'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı! İddianamede çarpıcı detaylar

'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı! İddianamede çarpıcı detaylar

01.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı ’Demir Yumruk’ soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Aralarında Erol Evcil'in de olduğu 32 şüpheliden 17’si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. 15 kişi hakkında ise ’kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verildi. Örgütün 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları belirtilen iddianamede ayrıca, örgütün çalışma sistemi ve faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar da yer aldı.

'Demir Yumruk' soruşturması tamamlandı! İddianamede çarpıcı detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik, 29 ilde gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şüphelinin yer aldığı Erol Eşrefoğlu (Evcil) grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi.

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9 ŞİRKETİ ELE GEÇİRMİŞLER

İddianame'de örgüt yöneticileri ve üyelerinin hisse sahibi olduğu şirketler vasıtası ile ekonomik olarak çıkmaza giren şirketleri, yakınlarına ait firmalara kiralayarak şirketlerin tamamını almadan makinaları, araç gereç ve sahaları kiraladıkları belirtildi. Örgütün bu şirketler adına faaliyet gösterdiği, piyasadan demir almak suretiyle bu şirketlerden üretilen her türlü demiri piyasaya arz ettikleri belirtilen iddianamede, “Şirketlere kütük demir alınırken ve şirketlerin ürettiği demirlerin satış yapılırken kullanılan şirket üzerine tahakkuk eden KDV, stopaj vergisi ve SGK primleri ilgili idarelere ödenmemektedir. Örgüt, bu hileli hareketler sebebiyle kamuyu yüklük miktarda zarara uğratmaktadır. Suç örgütü faaliyeti içerisinde hareket eden şüpheliler bakımından ise hileli hareketler neticesinde şirket mal varlıklarının pasif kısmı azaldığı için yüklü miktarda haksız kazanç elde etmişlerdir” denildi. İddianamede, örgütün bu yöntemle demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketi ele geçirdikleri aktarıldı.

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’PİYASADA SÖZ SAHİBİ OLDULAR’

İddianamede, Erol Eşrefoğlu (Evcil) ve örgüt yöneticilerinin icra ettiği bu faaliyetlerle kamuyu büyük zarara uğrattıkları aktarıldı. Örgütün tahakkuk eden vergileri kendi bünyelerine alarak piyasada haksız rekabet oluşturdukları ve kendilerine sıfır maliyetli finans kaynağı oluşturarak piyasada güçlü hale geldikleri belirtildi. Örgütün bu faaliyetler çerçevesinde 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları da belirtildi.

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ÖRGÜT LİDERLERİNE 30 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Erol Eşrefoğlu (Evcil), Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demir’in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık’, ‘6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Kanunu’nun 110’ncu maddesine Muhalefet Etmek’ suçlarından 30 yıl 9’ar aya kadar, diğer şüpheliler Alparslan Gazi Ağca, Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Fettah Erdem, Gülderen Evcil Ardıç, İsmet Höke, Mirza Ardahan Ardıç, Özdemir Öztürk, Remziye Evcil Şengül, Sadık Fırat Ekşioğulları, Sadun Budinli ve Salih Evcil’in 2 yıldan başlayarak değişen yıllardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 15 kişi hakkında ise ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erol Evcil demir yumruk
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