Deniz Akkaya bikinili pozlarıyla yıllara meydan okudu

1997 senesinde podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, ünlü bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu.



Uzun bir süre ekranlara ara verdikten sonra bir yemek programıyla yeniden kamera karşısına geçen Deniz Akkaya verdiği ateşli pozlarla büyüledi.



REKLAM YÜZÜ OLDU

1997 senesinde podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle büyülerken, fotoğrafları görenler "Deniz yıllara meydan okuyor" dedi.



Düzenli spor yapan bir çocuk annesi Deniz Akkaya, özellikle son dönemde beslenmesine çok dikkat ettiğini her fırsatta dile getiriyor.





