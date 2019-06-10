Deniz Akkaya çok sinirlendi ifşa etti: Sapık ruhlu...

Kısa bir süre önce annesini kaybeden Deniz Akkaya kendini kızına adadı. Kızıyla birlikte zaman geçiren Akkaya sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Deniz Akkaya geçtiğimiz gün kızıyla yaptığı bikinili paylaşımları yüzünden eleştiri alınca kendini tutamayıp gelen bir mesajı ifşa etti. Akkaya ifşanın ardından ise daha fazla kendini tutamadı ve isyan etti.

Kendisine yaptığı yorumlara yanıt veren takipçisine çok kızan Akkaya "Çocukların mayolu fotoğraflarına bakıp böyle şeyler aklına getirip had aşan saçma şeyler yazacak sonra akıl vereceksin" yorumunda bulundu.

Akkaya hızını alamayıp sözlerine şöyle devam etti: "Sapık ruhlu kadınlar... Bize dil uzatmanız bitti sıra çoluğa çocuğa geldi. Yaz günü mayo giymiş bir kız çocuğuna yaptığı yoruma bak! Sizin gibiler yüzünden ülkede adamlar sokakta kadınları gözleri ile taciz etmeyi kendinde hak sayar oldu."

İşte Akkaya'nın yaptığı paylaşımın devamı:



