MAGAZİN

Deniz Akkaya'dan Pınar Altuğ'a destek

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla oyuncu Pınar Altuğ'a destek verdi.

Deniz Akkaya'dan Pınar Altuğ'a destek

Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı yüzünden sürekli olarak haber olan ve takipçilerinden aldığı olumsuz yorumlar yüzünden zaman zaman onlara sert tepkiler de veren Pınar Altuğ'a Deniz Akkaya'dan destek geldi.

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Deniz Akkaya, Pınar Altuğ'un eşini üniversite öğrencisine benzeten son yorumla ilgili haberi de Instagram hesabından paylaşarak üzerine; ''Sosyal medyadaki kendini bilmez insanlar, aklınızı başınıza alın! Bu iğrenç ve kötü kalpli başınıza iş açmak üzeresiniz! Herkesin sabrı bir yere kadar! Herkes işine baksın'' şeklinde bir not düşerek yapılan bu saygısızlığa tepki gösterdi.

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deniz akkaya pınar altug

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