Deniz Akkaya'dan Pınar Altuğ'a destek

Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı yüzünden sürekli olarak haber olan ve takipçilerinden aldığı olumsuz yorumlar yüzünden zaman zaman onlara sert tepkiler de veren Pınar Altuğ'a Deniz Akkaya'dan destek geldi.

Deniz Akkaya, Pınar Altuğ'un eşini üniversite öğrencisine benzeten son yorumla ilgili haberi de Instagram hesabından paylaşarak üzerine; ''Sosyal medyadaki kendini bilmez insanlar, aklınızı başınıza alın! Bu iğrenç ve kötü kalpli başınıza iş açmak üzeresiniz! Herkesin sabrı bir yere kadar! Herkes işine baksın'' şeklinde bir not düşerek yapılan bu saygısızlığa tepki gösterdi.

