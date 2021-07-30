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Deniz Akkaya Enes Batur'un bağış paylaşımından rahatsız oldu

30.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberi gelirken vatandaşlar da fidan bağışı için harekete geçti. Enes Batur "Her 100 fav için 2 fidan dikiyoruz" deyince Deniz Akkaya kızdı.

Deniz Akkaya Enes Batur'un bağış paylaşımından rahatsız oldu

Son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle vatandaşlar çeşitli kampanyalar için kolları sıvadı. TEMA vakfı hem internet sayfasında hem sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başlattığını duyururken ünlü isimler de çeşitli yardım kampanyaları için paylaşımlar yapıyor.

Enes Batur da bu sebeple ilginç bir yola başvurdu.

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Batur bir paylaşım yaparak "Ülkemizin geleceği için fidan bağışını, yapabilen yapamayan herkes adına yapmak istiyorum. Bu tweetin alacağı her 100 FAV için 2 fidan dikiyoruz" dedi.

Ekran Alıntısı

Batur'un bu paylaşımı Deniz Akkaya'yı rahatsız etti. Akkaya bu paylaşıma "Geçen günlerde ne güzel işler yaptın oldu mu şimdi bu?" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Enes Batur
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