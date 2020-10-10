Deniz Akkaya'nın hedefinde bu defa Hadise var! 'Çakma...'

Beyaz TV'de yayınlanan ‘Canlı Masa’ programında Deniz Akkaya, İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev gündemi değerlendirdi. Sevda Türküsev’in kadın ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise’yi örnek gösterdi.

Aynı zamanda Türküsev, kadın ünlülerin ‘istediği gibi sahneye çıkabilirler fakat bunu cesurca pozlar diyerek kadınlara cesaret olarak aşılanmaması gerekir’ dedi.

Deniz Akkaya ise ünlü şarkıcı Hadise hakkında ‘Hadise, Beyonce’nin kötü bir replikasıdır’ ifadesini kullandı.

Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmak isteyen fenomen Selin Ciğerci hakkında 'Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin' söleriyle gündem olmuş ikili bu gerilimin ardından davalık olmuştu.

