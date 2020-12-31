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Deniz Akkaya'nın SMA hastaları için söylediği sözler tepki çekti

31.12.2020 07:09 | Son Güncelleme:
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Deniz Akkaya'nın SMA hastaları için söylediği sözler tepki çekti

Söylemezsem Olmaz programında Mustafa Sandal'ın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki gösteren eski manken Deniz Akkaya, "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi. Deniz Akkaya'nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Söylemezsem Olmaz'a katılan Deniz Akkaya yine gündemde... Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası çocuklar için kendisine paylaşım ricası geldiğini, gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için de suçluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Mustafa Sandal'a tepki gösterdi.

Deniz Akkaya bu açıklamadan sonra Sandal için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi.

Ekran Alıntısı

Sandal'ın SMA hastası çocuklara yardım konusuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" sözleri ekrandayken Akkaya, "Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın" şeklinde ifadeler kullandı.

Deniz Akkaya'nın SMA hastalarıyla ilgili sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları "Deniz Akkaya" etiketi altında paylaşım yaparak ünlü modele tepki gösterdi.

MUSTAFA SANDAL NE DEMİŞTİ?

Mustafa Sandal konuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir. Suriyelilere bulunan para SMA hastalarına neden bulunmaz" demişti.

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