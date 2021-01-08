Deniz Akkaya paylaştı, Selin Ciğerci beğendi

Selin Ciğerci'nin katıldığı bir programda Deniz Akkaya ile girdiği münakaşa magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Futbolcu Gökhan Çıra’yla evli olan Selin Ciğerci’nin evlatlık edinme isteği hakkında Akkaya “Bakkaldan bisküvi almıyorsunuz. Bu ülkenin toplumsal değerleri var. Savcılıktan açılmış olan davanın sonucunda bundan ağlayarak kurtulamaz. Ülkemizde taşıyıcı anneliğin şovu yapılamaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Evlat edinmek için bazı kaideler gerekmektedir” yorumunu yapmıştı.

İkilinin arası gerilmiş yayında kavga ettikten sonra ise tartışma sosyal medyaya taşınmıştı. Akkaya tartışmanın ardından Ciğerci'nin eski fotoğraflarını paylaşmıştı. Ciğerci ise mahkemeye başvurmuştu.

Bugün ise ilginç bir gelişme yaşandı. Deniz Akkaya, yeni karelerini Instagram hesabından "Mekanın sahibi gerı geldi" notu ile paylaştı. Akkaya'nın paylaşılan fotoğraflarını Selin Ciğerci'nin beğenmesi ise herkesi şaşırttı.

Herkes ikilinin barışıp barışmadığını merak ediyor.



