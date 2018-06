Deniz Akkaya ve kızı bu evde yaşıyor!

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yapan, şimdilerde “Life Time” kanalında sunucu olarak karşımıza çıkan Deniz Akkaya’yla, bundan 2 yıl önce taşınma kararı aldığı Emirgan’daki evinin yemyeşil bahçesinde, manolya ağacının altında sohbet ediyoruz. Sohbet yıllar öncesinden, bugünkü kariyerine uzanan merdivenlerin ilk basamaklarından başlıyor.

Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanmış Akkaya... Mankenlik kariyeri ise 1997’de Best Model of Turkey yarışması birinciliğiyle başlamış. Aynı yıl düzenlenen Miss Grace of the World yarışmasında da dördüncü güzel seçilmiş.Özel durumlar dışında artık podyumlara çıkmadığını, kariyerine bundan böyle televizyonda sunuculuk yaparak devam etme kararı aldığını söylüyor.

'DİĞER EVLERİM FAZLA BÜYÜKTÜ'

İki katlı 250 m2'lik villada kızı Ayşe ve British Shorthair cinsi sevimli kedisi Pati ile yaşıyorlar. ''Evin Ayşe'nin okuluna yakın olması önemliydi benim için. Yıllarca Boğaz'ın mavisini seyreden evlerde yaşadım. Biraz da yeşilin keyfini çıkarmaya karar verdim. Buranın bahçesi ve bulunduğu konum beni cezbetti. Hem şehrin kaosundan izole hem de merkezi bir noktada bulunuyor'' diye anlatmayı sürdürüyor Deniz Akkaya... Bir emlakçı vasıtasıyla bulunan ve kendisine ilk gösterilen evmiş burası. İçine girdiği anda da tutmaya karar vermiş: ''Daha önce yaşadığım evler de hep uzun süreli oldu. Ama hepsi gereğinden fazla büyüktü, artık sıkılmıştım bu durumdan. Burası tam aradığım ebatta, bizim çekirdek ailemize uygun ve sıcak bir evdi. İçinde tadilat yapmamı gerektiren durumlar olmaması da cabasıydı.''