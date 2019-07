Deniz Akkaya'ya eski eşi Efe Önbilgin'den şok! Mahkemelik olunca...

Öncelikle dile kolay Ayşe on yaşında biliyorsunuz ve yıllardır babasını görmüyordu/ki onlarca kez avukatlar ile iletişime geçme gayretimiz oldu. Ancak enteresan ki birkaç ay önce sır gibi saklanan baba, gizli olan sosyal medya hesabını da açarak benim ve kızımın fotoğrafını paylaşarak son derece duygusal bir mesaj paylaştı.

Malum Instagram babası olmaya karar veren bu şahıs, annemin vefatını kullanarak evimize kadar girdi seneler sonra. Pek tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve hızlıca girdiği hayatımızdan benim ve kızımın kararı ile uzaklaştırıldı.



Bugün ise yıllardır ne madden ne manen baba olmayı istememiş bir Instagram babasının yine yeniden açmaya çalıştığı dava kağıdını aldık. Olayın en gülünç kısmı INSTAGRAM fotoğraflarını BAHANE etmesi...



Azizim anne ve baba olmak bir sanattır; bu Instagram babası senelerdir her okul gösterisinde boş kalan sandalyeleri, her doğum gününde yerine getirilmeyen kutlamaları, her karne kutlamasında gidilen seyahatlerde boş kalan koltukları es geçip kendine yıllar sonra bu bahaneyi mi buluyor?



Sayfam açık, senin gibi sayfamı kapatıp kaçmıyorum. Bu yazıyı neden yazdım sebebime gelince: maalesef hukuk nezdinde GERÇEK bir gerekçesi olmayanlar konuyu magazinleştirip bir yol bulmaya çalışırlar, biz bu süreci zamanında yaşadık ve tüm davaları o süreçte kazandık.



Belli ki yine sil baştan başlamak derdinde; ancak altını çizmek isterim ne ben yeni doğum yapmış Deniz'im hormonlar tavan yapmış haldeyim ne de hak hukuk kanundan bi haberim.