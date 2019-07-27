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Deniz Akkaya'ya eski eşi Efe Önbilgin'den şok! Mahkemelik olunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kızı Ayşe Önbilgin ile sosyal medya hesabından sıklıkla bikinili pozlarını paylaşan Deniz Akkaya'ya tepkiler artarken, son darbeyi eski eşi Efe Önbilgin vurdu.

Deniz Akkaya'ya eski eşi Efe Önbilgin'den şok! Mahkemelik olunca...

Anlaşmalı olduğu marka nedeniyle kızı ile birlikte sıklıkla bikini pozlar paylaşan Deniz Akkaya, küçücük kıza bikiniyle model gibi çekim yapılması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Öyle ki, Cengiz Semercioğlu bile bu olayı köşesine taşımış ve ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

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Deniz Akkaya, tepkilere rağmen benzer pozları paylaşmaya devam ederken, kızının babası Efe Önbilgin'den darbeyi yedi. Instagram paylaşımları üzerinden Önbilgin’in Akkaya’ya dava açtığı öğrenildi. Dava kağıdını gören Deniz Akkaya ise, sosyal medya hesabından eski eşine ateş püskürdü.

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"Baba seçimi konusundaki tavrımı, sadece duygular ile hareket etmiş olmamı söyleyebilirim" diyerek sözlerine başlayan Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

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Öncelikle dile kolay Ayşe on yaşında biliyorsunuz ve yıllardır babasını görmüyordu/ki onlarca kez avukatlar ile iletişime geçme gayretimiz oldu. Ancak enteresan ki birkaç ay önce sır gibi saklanan baba, gizli olan sosyal medya hesabını da açarak benim ve kızımın fotoğrafını paylaşarak son derece duygusal bir mesaj paylaştı.

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Malum Instagram babası olmaya karar veren bu şahıs, annemin vefatını kullanarak evimize kadar girdi seneler sonra. Pek tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve hızlıca girdiği hayatımızdan benim ve kızımın kararı ile uzaklaştırıldı.
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Bugün ise yıllardır ne madden ne manen baba olmayı istememiş bir Instagram babasının yine yeniden açmaya çalıştığı dava kağıdını aldık. Olayın en gülünç kısmı INSTAGRAM fotoğraflarını BAHANE etmesi...
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Azizim anne ve baba olmak bir sanattır; bu Instagram babası senelerdir her okul gösterisinde boş kalan sandalyeleri, her doğum gününde yerine getirilmeyen kutlamaları, her karne kutlamasında gidilen seyahatlerde boş kalan koltukları es geçip kendine yıllar sonra bu bahaneyi mi buluyor?
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Sayfam açık, senin gibi sayfamı kapatıp kaçmıyorum. Bu yazıyı neden yazdım sebebime gelince: maalesef hukuk nezdinde GERÇEK bir gerekçesi olmayanlar konuyu magazinleştirip bir yol bulmaya çalışırlar, biz bu süreci zamanında yaşadık ve tüm davaları o süreçte kazandık.
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Belli ki yine sil baştan başlamak derdinde; ancak altını çizmek isterim ne ben yeni doğum yapmış Deniz'im hormonlar tavan yapmış haldeyim ne de hak hukuk kanundan bi haberim.
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Bu süreçlere maruz kalan çok anne var biliyorum; size destek olması adına bu paylaşımı yapıyorum bir yandan; kanunların çizgileri çok net! Lütfen bu tip duygusal şiddet uygulamaya çalışan kişileri ciddiye almayın. Unutmayın güçlü anneler güçlü çocuklar.. Hayata aynen devam, mutlulukla ve keyifle…”

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