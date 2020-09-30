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Deniz Akkaya’ya mahkemeden iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

İş insanı Efe Önbilgin, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine annesi Deniz Akkaya'ya karşı tedbir kararı aldırmıştı. Son duruşmada, verilen tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Akkaya, kızının fotoğraflarını sosyal medyada artık kullanabilecek.

Deniz Akkaya’ya mahkemeden iyi haber

İş insanı Efe Önbilgin avukatı aracılığıyla açtığı davada kızı Ayşe hakkında koruma önlemlerinin alınması, görsellerinin sosyal medyada kullanılmasının durdurulması, görsel ve videolarının sosyal medyada ticari amaçla kullanılmasının yasaklanması ve mevcut paylaşımlarının kaldırılmasını istemişti. Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Efe Önbilgin’in avukatı ile eski manken Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz katıldı.

“DENİZ AKKAYA UYARILSIN”

Efe Önbilginin avukatı geçen celse Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmama kararı verildiğini hatırlatarak buna rağmen Akkaya’nın çocuğunun fotoğraflarını ticari amaçlı sosyal medyada yayınlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Önbilgin’in avukatı tedbirin genişletilmesini ve ihtar edilmesini istedi.

“TİCARİ AMAÇLA REKLAM EDİLMEKTEDİR”

Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz ise tedbir kararının uygulanması mümkün olmayan ve itiraz ettikleri bir tedbir kararı olduğunu söyledi.

Avukat Civriz, “Müşterek çocuğun babası ile olan fotoğrafları da paylaşılmaktdır. Anne ve baba ile fotoğrafların paylaşılması müşterek çocuğun menfatine aykırı olmadığından tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Efe Önbilgin’in avukatı ise “Paylaşımlara bakıldığında ticari amaç ve reklam taşıdığı yüzbinlerce insana reklam edildiği ortadadır. Küçüğün menfaati için öncelikle tedbirin devamı ve Akkaya’nın ihtar edilmesini talep ederiz” diye konuştu.

MAHKEME TEDBİR KARARINDAN DÖNDÜ

Mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek şubat ayında verdiği tedbir kararından döndüğünü açıkladı.

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