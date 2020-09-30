Deniz Akkaya’ya mahkemeden iyi haber

İş insanı Efe Önbilgin avukatı aracılığıyla açtığı davada kızı Ayşe hakkında koruma önlemlerinin alınması, görsellerinin sosyal medyada kullanılmasının durdurulması, görsel ve videolarının sosyal medyada ticari amaçla kullanılmasının yasaklanması ve mevcut paylaşımlarının kaldırılmasını istemişti. Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Efe Önbilgin’in avukatı ile eski manken Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz katıldı.

“DENİZ AKKAYA UYARILSIN”

Efe Önbilginin avukatı geçen celse Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmama kararı verildiğini hatırlatarak buna rağmen Akkaya’nın çocuğunun fotoğraflarını ticari amaçlı sosyal medyada yayınlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Önbilgin’in avukatı tedbirin genişletilmesini ve ihtar edilmesini istedi.

“TİCARİ AMAÇLA REKLAM EDİLMEKTEDİR”

Deniz Akkaya’nın avukatı Sinan Civriz ise tedbir kararının uygulanması mümkün olmayan ve itiraz ettikleri bir tedbir kararı olduğunu söyledi.

Avukat Civriz, “Müşterek çocuğun babası ile olan fotoğrafları da paylaşılmaktdır. Anne ve baba ile fotoğrafların paylaşılması müşterek çocuğun menfatine aykırı olmadığından tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.