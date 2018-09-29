MAGAZİN

Deniz Akkaya: Yatamaz kardeşim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, Arnavutköy'de bir mekanda şahane Boğaz manzarasına karşı otururken, karşılaştığı bir görüntüyü örnek göstererek çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Deniz Akkaya: Yatamaz kardeşim!

Deniz Akkaya'nın, Posta Gazetesi'den Işıl Cinmen'e verdiği röportajdan bir bölüm şöyle:

Geçtiğimiz haftalarda siz tatildeyken bir adam, hem de bir doktor, Ayşe de varken yanınıza gelip “Sen de yaşlandın, 60 yaşında mıydın?” diye tacizde bulundu size. Bu çok absürt!

Evet. Sakin zaman geçirelim diye teyzemin Darka’daki yazlığına gittik. Sessiz sakin bir site. Denizden çıktık, fotoğraf çektirmek istedi bir adam. Ben de 'Şu an mayoluyuz, üstümüzü başımızı toparlayalım, çekelim' dedim. Ona hemen 'Evet' demedim diye 'Siz de çok yaşlanmışsınız' dedi. Ayşe var diye cevap vermedim, gitti. Sonra 'Kaçtı yaş? 60 mıydı?' diyerek yanımıza geri döndü. Bunun üzerine olayı hem site yönetimine hem avukata taşıdım, gereğini yaptım elbette. Çünkü asalet yerine avamlığın pirim yaptığı, edepsizliğin ve ‘Ali kıran baş kesenliğin’ hak görüldüğü düzen oluşuyor.
deniz-akkaya

Bunlar neden bu kadar arttı sizce?

Sosyal medyadaki zorbalık gerçek hayattaki zorbalığa zemin hazırlıyor, cesaret veriyor. Toplum kuralları artık önemsenmiyor. Bak, şu an Arnavutköy’de Sur Balık’tayız, şahane manzaraya karşı oturuyoruz. Biz burada otururken bir arkadaş geliyor, evdeki halısını karşımıza, sokağa seriyor. Çaydanlığını, su sebilini getiriyor, pijamasıyla burada yatıyor. Yatamaz kardeşim!

deniz-akkaya

Bu söyledikleriniz halkı aşağılamak olarak algılanabilir...

Asla. Tam tersi! Ben toplumumu hor görmüyorum. Toplumumu daha yukarıda gördüğüm için bunları düzeltmeye çalışıyorum. Türk olmaktan hep gurur duydum. Bazıları 'Bunlar değişmez' diyorlar, budur işte aşağılama. 'Bunlar' derken kimden bahsediyorsun?

deniz-akkaya


PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Can Yaman hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladıCan Yaman hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı
Nebahat Çehre 17 yaşındaki fotoğrafını paylaştıNebahat Çehre 17 yaşındaki fotoğrafını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya taciz

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'tan Şevval Sam'a olay sözler

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'tan Şevval Sam'a olay sözler

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Beren Saat eridi! Hasta ve bitkin

Beren Saat eridi! Hasta ve bitkin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'ten yangın açıklaması!

Nusret'ten yangın açıklaması!

Can Yaman hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı

Can Yaman hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı

Nebahat Çehre 17 yaşındaki fotoğrafını paylaştı

Nebahat Çehre 17 yaşındaki fotoğrafını paylaştı

Kenan Doğulu Bursa'da sevenleriyle buluştu

Kenan Doğulu Bursa'da sevenleriyle buluştu

Yakın arkadaşı açıkladı: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı, çok mutlular

Yakın arkadaşı açıkladı: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı, çok mutlular

'Okan abiyi aramadım'

'Okan abiyi aramadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.