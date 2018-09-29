Deniz Akkaya: Yatamaz kardeşim!

Deniz Akkaya'nın, Posta Gazetesi'den Işıl Cinmen'e verdiği röportajdan bir bölüm şöyle:

Geçtiğimiz haftalarda siz tatildeyken bir adam, hem de bir doktor, Ayşe de varken yanınıza gelip “Sen de yaşlandın, 60 yaşında mıydın?” diye tacizde bulundu size. Bu çok absürt!

Evet. Sakin zaman geçirelim diye teyzemin Darka’daki yazlığına gittik. Sessiz sakin bir site. Denizden çıktık, fotoğraf çektirmek istedi bir adam. Ben de 'Şu an mayoluyuz, üstümüzü başımızı toparlayalım, çekelim' dedim. Ona hemen 'Evet' demedim diye 'Siz de çok yaşlanmışsınız' dedi. Ayşe var diye cevap vermedim, gitti. Sonra 'Kaçtı yaş? 60 mıydı?' diyerek yanımıza geri döndü. Bunun üzerine olayı hem site yönetimine hem avukata taşıdım, gereğini yaptım elbette. Çünkü asalet yerine avamlığın pirim yaptığı, edepsizliğin ve ‘Ali kıran baş kesenliğin’ hak görüldüğü düzen oluşuyor.



Bunlar neden bu kadar arttı sizce?

Sosyal medyadaki zorbalık gerçek hayattaki zorbalığa zemin hazırlıyor, cesaret veriyor. Toplum kuralları artık önemsenmiyor. Bak, şu an Arnavutköy’de Sur Balık’tayız, şahane manzaraya karşı oturuyoruz. Biz burada otururken bir arkadaş geliyor, evdeki halısını karşımıza, sokağa seriyor. Çaydanlığını, su sebilini getiriyor, pijamasıyla burada yatıyor. Yatamaz kardeşim!