Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken paylaşım: 'Cesur yürek Muharrem İnce...'

CHP'den istifa ettikten sonra parti yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye destek veren Baykal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ASLI BAYKAL'DAN 'MUHARREM İNCE' PAYLAŞIMI

Baykal, "Büyük baskılarla insanların aday olmasının engellendiği ve nereye olduğunu bilmediğimiz bir yöne doğru sürüklendiğimiz bu ortamda aday olan cesur yürek Muharrem İncenin adaylığı hayırlı olsun" dedi.

İNCE İÇİN 'CESUR YÜREK' DEDİ

Baykal'ın paylaşımında, İnce için "cesur yürek" ifadelerini kullanması dikkat çekti.