Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın paylaşımları kafa karıştırdı! AK Parti'ye mi katılacak? İddialar çoğaldı, açıklama geldi

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, 31 Ekim'de Twitter'da yaptığı paylaşımla partisi CHP'den ayrıldığını duyurmuştu. Aslı Baykal'ın bu kararı sonrası iddialar peş peşe geldi.

"YENİ PARTİ KURACAK İDDİALARINA" YANIT

İstifasının ardından yeni parti kuracağı öne sürülen Aslı Baykal, günler sonra sessizliğini bozmuş ve "Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını" söylemişti.

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Bugün sosyal medyada yer alan bir diğer iddia ise büyük ses getirdi. Aslı Baykal'ın Twitter'da yaptığı bazı paylaşımlardan yola çıkarak yorum yapılırken "AK Parti'ye yeşil ışık yaktı, Cumhur İttifakı'na katılacak" yorumları yapıldı.

14 Kasım'daki paylaşımında Baykal, "'Terör saldırıları iktidara yarıyor' gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" demişti.

Daha sonraki paylaşımlarında ise Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayri milli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır.

Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPTI

Baykal'ın paylaşımları, ileriki günlerde alacağı kararın bir hayli merak edilmesine neden olurken konuya ilişkin bir de açıklama yaptı. Medyascope'ta yer alan habere göre konuya ilişkin Aslı Baykal, "Konuşacağım zaman haber veririm" dedi.

