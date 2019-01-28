Deniz Çakır'a takipsizlik kararı

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade vermişti. Çakır ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz" demişti.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak tarafından ifadesi alınan Deniz Çakır ifadesinde, olay günü saat 19.00 sıralarında bir doğum günü kutlaması için arkadaşlarıyla beraber bir kafeye gittiklerini söyledi. Bir süre sonra iki kadının gelerek yan masalarına oturduğunu söyleyen Çakır'ın, "Bu kadınların bakışı ve hareketleri beni yargılar ve taciz eder şekildeydi. Ben yaptığım iş gereği insanların bana bakmasına alışkın olmama rağmen bu iki kadının davranışları sıradışı olduğu için rahatsız olmuştum. Sonra bu iki kadının arkadaşları da gelince bizden rahatsız olduklarını hissettirip arka masaya geçmeleri ve bana aynı şekilde bakmaları üzerine ben de 'Ne oluyor' der gibi onlara baktım. Bu şekilde böyle bir gerginlik oldu. Ancak sonrasında olayı önemsemeyip, masamıza döndük" dediği kaydedildi.