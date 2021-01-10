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Deniz Çakır'dan Aleyna Çakır isyanı! 'Ümitcan Uygun'dan...'

10.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Deniz Çakır'dan Aleyna Çakır isyanı! 'Ümitcan Uygun'dan...'

Müge Anlı'da uzun süre gündem olan Aleyna Çakır ölümüyle ilgili Adli Tıp Raporu açıklandı. Deniz Çakır Aleyna Çakır raporu sonrası isyan etti.

Oyuncu Deniz Çakır, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in otopsi raporuna isyan etti.

Çakır, "Aleyna'nın otopsi raporu çıkmış. Tırnaktaki doku ile sperm örneği aynı kişiye ait. Ama canlı yayında Aleyna'yı darp ederek bayıltan Ümitcan Uygun'dan örnek dahi alınmamış. Neden? Kadınlar katlediliyor, katilleri sokaklarda! Farkında mısınız?" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor savcılığa ulaştı.

Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması! 'Bir gariplik var!'Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması! 'Bir gariplik var!'

Raporda Esen'in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi.


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