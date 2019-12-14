MAGAZİN

Deniz Seki: Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdandır

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Deniz Seki, ünlü iletişimci Özgür Aras'ın projesi olan "Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki" konsept konserleri kapsamında Trump Sahne’de hayranlarıyla buluştu.

Deniz Seki: Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdandır

Trump Sahne’deki biletleri günler öncesinden tükenen ve önceki akşam üçüncüsü gerçekleşen "Biraz Sezen biraz ben Deniz” konserinde Deniz Seki, "Bugüne kadar başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan geldi" diyerek kendisini izlemeye gelen sevenleriyle dertleşti.

1576269552_DenizSeki2

Her konserinde seyircisi ile sohbet eden Deniz Seki, "Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki" konserler serisinin yenisinde şarkıları alkış alırken, "Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok” diyen sevilen sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "Benim EQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim. 2019’da üzüntülerimiz oldu benim ve ailem için. Ama şimdi herkes iyi, her şey düzeldi. 2020, benim ve ailem için çok daha iyi olacak" dedi.

1576269556_DenizSeki5

Deniz Seki, müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu, müzik severlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
'Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım''Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım'
'Daha çok gençsiniz Recep bey...''Daha çok gençsiniz Recep bey...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki biraz sezen biraz deniz

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Uyuşturucu satmaktan sabıkalı
yanlış seçim derken? klarnetçi yerine saksafoncu olsa daha iyiydi yani!...
Hiç şüphe miz yok tamamen gerçeği söylüyorsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

Küvet pozu sonrası yatak pozu

Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Charlize Theron: Annem babamı öldürdü; bundan utanmıyorum

Olay itiraf: Annem babamı öldürdü ve...

İzel'den genç sevgili açıklaması

İzel'den genç sevgili açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.