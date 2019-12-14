Deniz Seki: Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdandır

Trump Sahne’deki biletleri günler öncesinden tükenen ve önceki akşam üçüncüsü gerçekleşen "Biraz Sezen biraz ben Deniz” konserinde Deniz Seki, "Bugüne kadar başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan geldi" diyerek kendisini izlemeye gelen sevenleriyle dertleşti.

Her konserinde seyircisi ile sohbet eden Deniz Seki, "Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki" konserler serisinin yenisinde şarkıları alkış alırken, "Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok” diyen sevilen sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "Benim EQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim. 2019’da üzüntülerimiz oldu benim ve ailem için. Ama şimdi herkes iyi, her şey düzeldi. 2020, benim ve ailem için çok daha iyi olacak" dedi.

Deniz Seki, müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu, müzik severlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

