MAGAZİN

Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Deniz Seki, “20 yıllık müzik kariyerimin en özel albümü” dediği “Uzun Hikaye”nin ikinci klibini kardeşi Serkan Seki'yle birlikte söyledikleri “Helal Ettim Hakkımı” şarkısına ekti. Şarkının klibi için birlikte kamera karşısına geçen Seki kardeşlerin klip yönetmenliğini ise Deniz Akel üstlendi.

Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı

Son albümü “Uzun Hikaye” ile kendinden söz ettiren Deniz Seki, klip çekimlerinde duygusal anlar yaşadı. Albümün ikinci klibini, erkek kardeşi Serkan Seki’nin yazıp bestelediği ve birlikte düet yaptıkları şarkısı “Helal Ettim Hakkımı” şarkısına çeken Deniz Seki, bu defa da kardeşiyle birlikte kameraların karşısındaydı.

deniz serkan seki

Deniz Seki ve Serkan Seki’nin müzik listelerinde son günlerde hızla yükselen şarkıları “Helal Ettim Hakkımı” nın klip yönetmenliğini ise Deniz Akel yaptı. Klip setinde kardeş dayanışmasının büyük bir örneğini sergileyen Deniz Seki ‘Şu an çok mutluyum. Bir kardeşin bir ablaya vereceği en büyük hediyelerden biri olan bu şarkıyı birlikte okumamız, çok manalı. O da ayrıca anlamlı oldu. Tüylerim diken diken sürekli.. Bizim için büyük bir anı oldu’ cümleleriyle duygularını dile getirdi.

deniz seki

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Deniz Seki serkan seki

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