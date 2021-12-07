Deniz Seki'ye soru yağdı: Neden aynadaki daha kilolu?

Şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile altı ay önce barıştı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki, son paylaşımıyla yine şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozunu, "Biz sahneye başladık bile..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi takipçilerini şaşırttı.

"NEDEN AYNADAKİ DAHA KİLOLU?"

Bir hayli neşeli olduğu görülen 51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bambaşka biri olmuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu. Gönderilerine photoshop uyguladığını ileri süren bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcıya, "Neden aynadaki daha kilolu?" sorusunu yöneltti.

Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessizliğini korudu.

