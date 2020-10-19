Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı

DenizBank kurulduğu günden bu yana yenilikçi bir anlayış benimsedi. Teknolojik gelişmeleri takip eden anlayışıyla müşterilerine verdiği hizmette hep kusursuzluğu amaçladı. DenizBank Amerika ve Avrupa’da üst üste aldığı “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” unvanıyla müşterilerine bu amacına yönelik hareket ettiğini de kanıtlamıştır. Ülkesinin bireysel ve kamusal bütün müşterilerine aynı önemle hizmet eden DenizBank, bu hizmeti müşteri hizmetlerinde de sürdürüyor. Müşterilerin sorguladığı iletişim bilgileri, DenizBank müşteri hizmetleri direkt bağlanma, DenizBank iletişim numarası gibi iletişim bilgilerini sizler için bu yazıda bir araya getirdik. İşte detaylar…
DenizBank ile gerçekleştireceğiniz bütün bankacılık işlemlerinizi şubelere ve ATM’lere gitmeden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan telefon ve internet bankacılığıyla DenizBank’ın müşterilerine sunduğu teknolojik olanaklardan faydalanabilirsiniz.
DenizBank ile bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek, her türlü sorununuza çözüm bulmak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Telefon bankacılığını kullanarak hızlı ve güvenilir bankacılık hizmetini alabilirsiniz. Şube ve ATM’lere gitmeden, zamandan tasarruf ederek işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik hiçbir kayıt ya da başvuruya ihtiyacınız yoktur. DenizBank telefon bankacılığıyla isterseniz sesli yanıt sistemini kullanabilir, isterseniz müşteri temsilcilerine bağlanabilirsiniz. Telefon bankacılığını kullanarak ürün başvurusunda bulunabilir, düşük komisyonlarla işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve DenizBank proaktif müşteri yaklaşımının keyfini sürebilirsiniz.
Her türlü soru, öneri, şikayetleriniz için DenizBank iletişim tel: 0850 222 0 800
DenizBank, müşteri hizmetlerinde telefon bankacılığı konusunda uzmanlaşmış müşteri temsilcileriyle çalışır. Müşteri memnuniyetini önemseyen DenizBank telefon bankacılığı ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Hesap yönetimi yapabilirsiniz.
Kart işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Para transferi yapabilirsiniz.
Her türlü fatura ve ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vergi ve cezalar hakkında bilgi alabilirsiniz.
DenizBank genel müdürlük iletişim numarası: 0 (212) 348 20 00
Kayıtlı e-posta KEP adresi: denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr
DenizBank yeniliklerinden haberdar olmak ve daha hızlı bilgi almak için DenizBank'ı sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden DenizBank kullanıcı adıyla aratmanız yeterlidir.
Teknolojinin en yeni olanaklarını sizlerle buluşturan DenizBank’ın internet bankacılığını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığından yapacağınız işlemler sayesinde müşteri temsilcisi ile görüşmeden de birçok işinizi halledebilirsiniz. denizbank.com web adresinden DenizBank’ın internet sitesine ulaşabilirsiniz. DenizBank’ın 7 gün 24 saat hizmetinizde olduğu internet dünyasıyla yenilikçi bir dünyaya adım atarsınız. İnternet bankacılığını kullanmak için öncelikle kullanıcı profili oluşturabilirsiniz.
İnternet bankacılığını kullanarak para transferi, her türlü ödeme işlemi, hesap bakiye sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanarak yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
Hesap yönetimi başlığı altında IBAN, vadeli ve vadesiz her türlü hesap işlemi yapabilir; varlık ve hesap bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Transferler başlığı altında her türlü para, döviz transferi ve fatura ödeme işlemini gerçekleştirebilir, otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.
Her türlü kart işleminizi, kart borç ödemenizi, nakit avans işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Yeni kart ve kredi başvurularında bulunabilirsiniz.
Yakınınızdaki şube ve ATM'ler hakkında bilgi alabilirsiniz.
İnsan Kaynakları sayfasından insan kaynaklarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
DenizBank mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile DenizBank'ın ürün ve hizmetlerine dair detaylı bilgi alabilir, her zaman ve her ihtiyaç duyduğunuz anlarda DenizBank'a ulaşabilirsiniz. Her türlü bankacılık işleminizi halletmeniz için MobilDeniz uygulaması yeterli olacaktır. İnternet Bankacılığı kullanıcı adı ve şifrenizle hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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