Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı

DenizBank ile bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek, her türlü sorununuza çözüm bulmak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Telefon bankacılığını kullanarak hızlı ve güvenilir bankacılık hizmetini alabilirsiniz. Şube ve ATM’lere gitmeden, zamandan tasarruf ederek işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik hiçbir kayıt ya da başvuruya ihtiyacınız yoktur. DenizBank telefon bankacılığıyla isterseniz sesli yanıt sistemini kullanabilir, isterseniz müşteri temsilcilerine bağlanabilirsiniz. Telefon bankacılığını kullanarak ürün başvurusunda bulunabilir, düşük komisyonlarla işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve DenizBank proaktif müşteri yaklaşımının keyfini sürebilirsiniz.

Her türlü fatura ve ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Her türlü soru, öneri, şikayetleriniz için DenizBank iletişim tel: 0850 222 0 800

İnternet bankacılığını kullanarak para transferi, her türlü ödeme işlemi, hesap bakiye sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanarak yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

Hesap yönetimi başlığı altında IBAN, vadeli ve vadesiz her türlü hesap işlemi yapabilir; varlık ve hesap bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Transferler başlığı altında her türlü para, döviz transferi ve fatura ödeme işlemini gerçekleştirebilir, otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

Her türlü kart işleminizi, kart borç ödemenizi, nakit avans işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni kart ve kredi başvurularında bulunabilirsiniz.

Yakınınızdaki şube ve ATM'ler hakkında bilgi alabilirsiniz.

İnsan Kaynakları sayfasından insan kaynaklarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Müşterilerine engel tanımayan bir banka hizmeti sunmak isteyen DenizBank'ın Engelsiz Bankacılık politikasına uygun detaylara ulaşabilirsiniz.

Mobil Bankacılık Uygulamanız MobilDeniz

DenizBank mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile DenizBank'ın ürün ve hizmetlerine dair detaylı bilgi alabilir, her zaman ve her ihtiyaç duyduğunuz anlarda DenizBank'a ulaşabilirsiniz. Her türlü bankacılık işleminizi halletmeniz için MobilDeniz uygulaması yeterli olacaktır. İnternet Bankacılığı kullanıcı adı ve şifrenizle hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.