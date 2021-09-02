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Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta 'balık festivali' düzenledi

02.09.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denize kıyısı bulunmayan ancak 55 ülkeye yılda ortalama 20 milyon dolarlık balık ihracatı yapan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara 1.5 ton alabalık ikram edildi.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta 'balık festivali' düzenledi

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin organizasyonuyla Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen balık festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen festivalin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Çam, şehrin denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su bakımından çok zengin olduğunu, bu sularda yetiştirilen balıkların dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

VATANDAŞLARA BALIK İKRAMI

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, destek verenlere teşekkür plaketi verdiği festivalde meydana kurulan dev mangalda pişirilen yaklaşık 1.5 ton alabalık vatandaşlara ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde okçular da katılımcılara küçük bir gösteri sundu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Kahramanmaraş'ta irili ufaklı 48 tane balık işletmesi bulunduğunu, festivali gelecek yıl daha kapsamlı yapmayı planladıklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BALIK İŞLEME TESİSİ KAHRAMANMARAŞ'TA

Kahramanmaraş'ın her ne kadar denize kıyısı olmasa da beton havuzlarda, baraj göllerinde kurulan tesislerde ürettikleri balıklarla sektörde önemli bir yere sahip ve yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor. Bu özelliği nedeniyle bir holding tarafından şehre balık işleme ve paketleme tesisi kuruldu. Tesis, yıllık 18 bin ton balık işleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük balık işleme tesisi. Bu tesis aracılığıyla Kahramanmaraş'tan her yıl ortalama 20 milyon dolarlık alabalık ihracatı yapılıyor. Balıklar ABD, Rusya, Irak ve Dubai başta olmak üzere 55 ülkeye ihraç ediliyor. (DHA)

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Kahramanmaraş
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