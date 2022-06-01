Denizin kenarına sere serpe uzandı! Ünlü sunucunun bikinili pozu sosyal medyayı salladı

A Place In The Sun sunucusu Danni Menzies, Instagram’daki takipçi sayısının artışını kendisi için bir dönüm noktası olarak değerlendirirken kendisini takip edenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Mavi bikinisiyle deniz kenarına uzandığı bir fotoğrafını paylaşan Menzies gönderisine, “Bugün 100 bin kulübüne katılacağım gibi görünüyor” notunu ekledi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Menzies’in Yunanistan’ın Mykonos Adası’ndaki tatilinden paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tatilinden kareleri paylaştığı için Menzies’i beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı ise fotoğraflarının filtreli olduğunu iddia etti.



