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Denizin kenarına sere serpe uzandı! Ünlü sunucunun bikinili pozu sosyal medyayı salladı

01.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Place In The Sun sunucusu Danni Menzies, sosyal medyadaki takipçisi sayısının artışını Yunanistan’daki tatilden karelerle kutladı. Sosyal medya 100 bin takipçiyi geçmek üzere olduğunu dile getiren Menzies, bikinili pozlarıyla teşekkür etti.

Denizin kenarına sere serpe uzandı! Ünlü sunucunun bikinili pozu sosyal medyayı salladı

A Place In The Sun sunucusu Danni Menzies, Instagram’daki takipçi sayısının artışını kendisi için bir dönüm noktası olarak değerlendirirken kendisini takip edenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Mavi bikinisiyle deniz kenarına uzandığı bir fotoğrafını paylaşan Menzies gönderisine, “Bugün 100 bin kulübüne katılacağım gibi görünüyor” notunu ekledi.

Ünlü sunucuya şok! ''İşe gittiğinizde bir yabancıdan kalçalarınıza şaplak yemeyi beklemezsiniz.''Ünlü sunucuya şok! ''İşe gittiğinizde bir yabancıdan kalçalarınıza şaplak yemeyi beklemezsiniz.''

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Menzies’in Yunanistan’ın Mykonos Adası’ndaki tatilinden paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tatilinden kareleri paylaştığı için Menzies’i beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı ise fotoğraflarının filtreli olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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