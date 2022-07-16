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Denizli'de ilginç anlar! Cinayete kurban gittiği düşünülen kadın başka bir yerden çıktı

16.07.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde evli bir çift arasında bağrışmalar oldu. Yaşananlar sonrası bir komşu da sesin geldiği evdeki kocayla konuştu. Çelişki cümleler durduğunu düşündüğü adamdan şüphelenen komşu, ihbarda bulundu. Devreye giren ekipler, kadına bir süre ulaşamayınca cinayetten şüphelendi. Güvenlik güçlerinin eve gireceği sırada ise kadın başka bir yerden çıktı.

Denizli'de ilginç anlar! Cinayete kurban gittiği düşünülen kadın başka bir yerden çıktı

İlginç olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanması sonrası dışarı çıkan kocayla konuştu.

ÇELİŞKİNİ CEVAPLAR SONRASI İHBARDA BULUNDU

Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.’nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı.

SESLERİN YOLDAN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Dışarıda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti. (İHA)

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cinayet Denizli
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