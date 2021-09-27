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Denizli'de otomobilin çarptığı talihsiz kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

27.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tali yolda hızlı bir şekilde ilerleyen otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti. Kaza anı ise ana yolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre; tali yoldan süratli bir şekilde ilerleyen otomobil, yolda bekleyen Serpil T.’ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serpil T., savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Serpil T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Serpil T.’nin hayatını kaybettiği kaza anı ise ana yolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin tali yoldan süratli bir şekilde ilerleyerek Serpil T.’ye çarptığı anlar yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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