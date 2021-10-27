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Denizli'de vahşet! Şebnem, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!

27.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli'de vahşet! Şebnem, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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cinayet Denizli
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