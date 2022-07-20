Denizli'den acı haber! Kayıp çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde pazartesi günü saat 15.00 sularında kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Rafet E. (9) ve Hakkı B. (11) için bir il seferber oldu. Saatlerdir kayıp olan iki çocuğu son gören kişiye ulaşan ekipler, "Kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" cevabını aldı. Bunun üzerine ise aramalar sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Bugün ise arama çalışmalarından acı haber geldi. Kayıp çocuklardan biri olan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet'i ise arama çalışmaları devam ediyor.



