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Deprem mi oldu? 15 Mayıs nerede deprem oldu? | 15 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

15.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz coğrafi konumu gereği pek çok fay hattının yer aldığı ve zaman zaman depremlerin meydana bir ülke. Vatandaşlar 15 Mayıs tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki 15 Mayıs'ta nerede deprem oldu? İşte 15 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 15 Mayıs nerede deprem oldu? | 15 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 15 Mayıs tarihinde bayramın üçüncü gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 15 Mayıs'ta deprem mi oldu? 15 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

15 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 09:03:06'da Ege Denizi, Datça, Muğla'da 7.64 km'de 2.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 08:40:52'de Ege Denizi, Ayvacık, Çanakkale'de 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 06:25:06'da ise Ege Denizi, Enez, Edirne'de 16.02 derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afad-son-depremler-15-mayis

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 09:31:34'te On İki Adalar Akdeniz'de 7.5 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:40:51'de ise Midilli Adası'nda 2.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Girit Adası, Akdeniz sabah 07:32:28'de 3.2 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandilli-son-depremler-15-mayis

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