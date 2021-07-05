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Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler

05.07.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ülkesi olan Türkiye genelinde anlık depremler hemen hemen her bölgede yaşanabiliyor. Yaşanan son depremler de AFAD ve Kandilli gibi kurumlar tarafından saniye saniye ölçülüyor. İşte 5 Temmuz Pazartesi anlık depremler listesi…

Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler

Türkiye’de son 24 saatte yaşanan depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri saniye saniye ölçülüyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD, yaşanan son depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

EN SON NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

5 Temmuz Pazartesi günü Kandilli verilerine göre Aydın, Oniki Adalar, Manisa, Koş Adası, Çandarlı Körfezi, Akdeniz, Tire, Çakıroba, Acıpayam gibi ilçe ve bölgelerde çeşitli depremler yaşandı. Büyüklükleri hissedilmeyecek seviyede olduğu için herhangi bir panik yaşanmadı…

### KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler

### AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler

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