Deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler

Türkiye’de son 24 saatte yaşanan depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri saniye saniye ölçülüyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD, yaşanan son depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

EN SON NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

5 Temmuz Pazartesi günü Kandilli verilerine göre Aydın, Oniki Adalar, Manisa, Koş Adası, Çandarlı Körfezi, Akdeniz, Tire, Çakıroba, Acıpayam gibi ilçe ve bölgelerde çeşitli depremler yaşandı. Büyüklükleri hissedilmeyecek seviyede olduğu için herhangi bir panik yaşanmadı…

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