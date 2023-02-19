EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Deprem sonrası 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Deprem sonrası 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

19.02.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. 71 ilde okulların yarın açılacağının altını çizen Bakan Özer, "10 ilde okullar ne zaman açılacak" sorusunu da yanıt verdi. Bakan Özer 'Bir karar daha aldık' ifadelerini kullanırken söz konusu kararı yarın açıklanacağını söyledi.

Deprem sonrası 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:

hgfhf

"Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.

"BİR KARAR DAHA ALDIK" DİYEREK YARINI İŞARET ETTİ

10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. Bir karar daha aldık. İnşallah yarın açıklayacağız."

İlginizi Çekebilir

İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

 Furkan Apartmanı'yla ilgili iddialar doğru çıktı, rapora girdi

Furkan Apartmanı'yla ilgili iddialar doğru çıktı, rapora girdi

 Ev sahiplerine tek tek bilgi veriliyor! Durum riskliyse...

Ev sahiplerine tek tek bilgi veriliyor! Durum riskliyse...

 Kâbe imamı gözyaşlarına boğuldu! Cuma hutbesinde duygulu anlar

Kâbe imamı gözyaşlarına boğuldu! Cuma hutbesinde duygulu anlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu?20 Şubat Pazartesi yarın okullar var mı yok mu?
İstanbul tahliye edilecek okullar listesi! İstanbul tahliye edilecek okullar listesi!
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurduÜniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu
Anahtar Kelimeler:
deprem Milli Eğitim Bakanı okul Mahmut Özer

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!

Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!

Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İstanbul'da 93 okula tahliye kararı: İşte MEB nakil işlemleri ekranı!

Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İstanbul'da 93 okula tahliye kararı: İşte MEB nakil işlemleri ekranı!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.