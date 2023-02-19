Deprem sonrası 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.

"BİR KARAR DAHA ALDIK" DİYEREK YARINI İŞARET ETTİ

10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. Bir karar daha aldık. İnşallah yarın açıklayacağız."