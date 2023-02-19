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Dua ederken gözyaşlarına boğuldu! Kâbe imamı Türkiye'deki depremzedeler için böyle niyaz etti, Mekke'de binlerce Müslüman katıldı

19.02.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki depremler tüm dünyada anılmaya devam ediyor. Kâbe imamı Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd de cuma hutbesinde Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açan depremler sonrası depremzedeler ve hayatını kaybedenler için dua etti. İmam el-Humeyd'in dua ederken gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya da yansıdı.

Dua ederken gözyaşlarına boğuldu! Kâbe imamı Türkiye'deki depremzedeler için böyle niyaz etti, Mekke'de binlerce Müslüman katıldı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

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Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul edilen Kabe'de okunan cuma hutbesinde depremzedeler için dua eden Şeyh Humeyd, gözyaşlarına boğuldu.

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TÜRKİYE VE SURİYE İÇİN DUA ETTİ

Şeyh Humeyd, binlerce Müslümanın iştirak ettiği duasında şöyle niyazda bulundu:

"Allah'ım Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah'ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah'ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah'ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah'ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder."

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MİLYONLAR DEPREMZEDELER İÇİN DUA ETTİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua etti.

(AA)

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