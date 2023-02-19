HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara'da olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

Marmara'da olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

19.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlar olası büyük Marmara depremi için uyarılarını sürdürüyor. Bölgede beklenen depremin büyüklüğüyle ilgili tahminde bulunan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, İstanbul'un riskli ilçelerini tek tek açıkladı. İşte İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve riskli olan yerler....

Marmara'da olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası 85 milyon yardım toplamak ve ulaştırmak için seferber olurken, bir yandan da gözler olası büyük Marmara depremine çevrildi.

UZMANLAR İSTANBUL İÇİN ENDİŞELİ

Deprem ülkesi olduğumuzun her fırsatta altını çizen uzmanlar, nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek olası Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacaklardan endişeleniyor.

1

Tüm Türkiye'nin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Show Haber deprem özel yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETEBİLME POTANSİYELİNE SAHİP"

"Marmara'nın içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kolları Marmara Bölgesin'den İstanbul'da büyük bir deprem üretebilme potansiyeline sahip" diyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz; olumlu haber olarak ise İstanbul'da yerleşim yerlerinin içerisinden geçen bir fayın olmadığını söyledi.

MARMARA DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLACAK?

Marmara'da 7.4'ün üzerinde büyük bir deprem beklemediğini belirten Taymaz, buna rağmen fazlasıyla yıkıcı bir etkiye sahip olacağı konusunda uyarırken en çok risk altında olan ilçeleri açıkladı.

2

İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ İLÇELER

Taymaz, "Adalar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kumburgaz, Florya'dan devam edip Silivri'ye kadar giden tüm bu 'göller' bölgesi dediğimiz yerlerde risk var." diye uyardı.

Nüfus kalabalığına dikkat çeken Taymaz, arama kurtarma faaliyetlerinde de sıkıntılar olabileceğini belirtti.

'7 üzeri depremde bile...' Herkesin gözü o sistemde 'Üst katlarda...' '7 üzeri depremde bile...' Herkesin gözü o sistemde 'Üst katlarda...'

Taymaz, İstanbullular için 'binalarınızı kontrol ettirin' uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtıYaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtı
Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…
13. günde gelen mucize haberleri13. günde gelen mucize haberleri
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Marmara

En Çok Okunan Haberler

"Hayalim" demişti! Fenerbahçe kariyeri 1 ay sürdü, beğenilmedi gönderildi

"Hayalim" demişti! Fenerbahçe kariyeri 1 ay sürdü, beğenilmedi gönderildi

Depremzedeler için ev kampanyası! "Kaymakamlıklar garantör olacak"

Depremzedeler için ev kampanyası! "Kaymakamlıklar garantör olacak"

Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor

Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor

Fay haritası yenilendi! Türkiye'de deprem riski taşıyan iller...

Fay haritası yenilendi! Türkiye'de deprem riski taşıyan iller...

Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi

Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi

'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.