Marmara'da olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası 85 milyon yardım toplamak ve ulaştırmak için seferber olurken, bir yandan da gözler olası büyük Marmara depremine çevrildi.

UZMANLAR İSTANBUL İÇİN ENDİŞELİ

Deprem ülkesi olduğumuzun her fırsatta altını çizen uzmanlar, nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek olası Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacaklardan endişeleniyor.

Tüm Türkiye'nin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Show Haber deprem özel yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETEBİLME POTANSİYELİNE SAHİP"

"Marmara'nın içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kolları Marmara Bölgesin'den İstanbul'da büyük bir deprem üretebilme potansiyeline sahip" diyen Prof. Dr. Tuncay Taymaz; olumlu haber olarak ise İstanbul'da yerleşim yerlerinin içerisinden geçen bir fayın olmadığını söyledi.

MARMARA DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLACAK?

Marmara'da 7.4'ün üzerinde büyük bir deprem beklemediğini belirten Taymaz, buna rağmen fazlasıyla yıkıcı bir etkiye sahip olacağı konusunda uyarırken en çok risk altında olan ilçeleri açıkladı.

İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ İLÇELER

Taymaz, "Adalar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kumburgaz, Florya'dan devam edip Silivri'ye kadar giden tüm bu 'göller' bölgesi dediğimiz yerlerde risk var." diye uyardı.

Nüfus kalabalığına dikkat çeken Taymaz, arama kurtarma faaliyetlerinde de sıkıntılar olabileceğini belirtti.

Taymaz, İstanbullular için 'binalarınızı kontrol ettirin' uyarısında bulundu.

