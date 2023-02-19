Evler tek tek kontrol ediliyor, ev sahiplerine bilgi veriliyor! Depremden sonra başladı: İki adımlı incelemede 'karot' detayı

İstanbul'dan deprem bölgesine gelip evleri tek tek incelediler, numuneler aldılar. Vatandaşların endişelerini gideren ekipler hasar tespit çalışmalarına hız kazandırdı.
Deprem bölgesinde ev az ya da çok hasar alan vatandaşlar en ufak çatlaktan dahi "Korkmalı mıyım" diyerek endişe ediyor. Vatandaşlar evinde artık ikamet edip edemeyeceğini, kolonlarda bir sorun olup olmadığını merak ederken tüm bu sorular bölgedeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarıyla yanıt buluyor.
Show Haber'de yer alan habere göre ev ev gezip binaları kontrol eden ekipler önce kolon ve kirişlere bakıyor. Ama evlerde, duvarlardaki ince çizgiler dahi yaşayanları endişelendiriyor.
Binalarda hasar tespitinde ekipler önce tek tek evleri gezip gözle görülebilir bir çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol ediyor. İkinci adım olarak ise riskli görülen evlerden karot örneği alınıyor ve o evlerle ilgili daha detaylı inceleme yapılıyor. Böylece evin depreme karşı son durumu netlik kazanıyor.