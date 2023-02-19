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Evler tek tek kontrol ediliyor, ev sahiplerine bilgi veriliyor! Depremden sonra başladı: İki adımlı incelemede 'karot' detayı

19.02.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok insanı "Evim sağlam mı, depreme dayanıklı mı" endişesi sardı. Duvardaki ufak çatlaklar dahi tereddüt yaratabiliyor. Deprem bölgesinde de bunun için çalışmalar hız kazandı. Ekipler evleri teker teker gezip kolonları, kirişleri inceliyor, gerekli görülen evlerden ise karot örneği alınıyor. İşte evin depreme dayanıklılığını ortaya koyan o çalışmaların ayrıntıları...

Evler tek tek kontrol ediliyor, ev sahiplerine bilgi veriliyor! Depremden sonra başladı: İki adımlı incelemede 'karot' detayı

İstanbul'dan deprem bölgesine gelip evleri tek tek incelediler, numuneler aldılar. Vatandaşların endişelerini gideren ekipler hasar tespit çalışmalarına hız kazandırdı.

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AKILLARDAKİ SORU İŞARETİ: KORKMALI MIYIM?

Deprem bölgesinde ev az ya da çok hasar alan vatandaşlar en ufak çatlaktan dahi "Korkmalı mıyım" diyerek endişe ediyor. Vatandaşlar evinde artık ikamet edip edemeyeceğini, kolonlarda bir sorun olup olmadığını merak ederken tüm bu sorular bölgedeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarıyla yanıt buluyor.

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ÖNCE KOLON VE KİRİŞLER KONTROL EDİLİYOR

Show Haber'de yer alan habere göre ev ev gezip binaları kontrol eden ekipler önce kolon ve kirişlere bakıyor. Ama evlerde, duvarlardaki ince çizgiler dahi yaşayanları endişelendiriyor.

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İKİ ADIMDA İNCELENİYOR

Binalarda hasar tespitinde ekipler önce tek tek evleri gezip gözle görülebilir bir çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol ediyor. İkinci adım olarak ise riskli görülen evlerden karot örneği alınıyor ve o evlerle ilgili daha detaylı inceleme yapılıyor. Böylece evin depreme karşı son durumu netlik kazanıyor.

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