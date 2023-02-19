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Ev değil adeta mezar satmışlar! 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'yla ilgili iddialar doğru çıktı, raporda tek tek yazıldı

19.02.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'yla ilgili ortaya atılan iddialar gerçek çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan ön raporda kolonların kesildiği bilgileri yer aldı. Bina sahipleri yakalanıp gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

Ev değil adeta mezar satmışlar! 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'yla ilgili iddialar doğru çıktı, raporda tek tek yazıldı

Gaziantep'te 147 saat sonra 10 yaşındaki Eylül'ün sağ olarak kurtarıldığı enkazda 51 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişiye mezar Furkan Apartmanı'yla ilgili ortaya atılan iddialar ise gerçek çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan ön raporda acı gerçekler tek tek sıralandı.

'5 KOLON KESİLDİ' İDDİASI

Çevredeki yapıların ayakta kalması dikkat çekerken çöken Furkan Apartmanı'yla ilgili '5 kolon kesildi' iddiası ortaya atılmıştı.

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ÖN RAPOR TAMAMLANDI

Kanal D'de yer alan habere göre; savcılık soruşturmasının bilirkişi raporu ise gerçeği ortaya çıkardı. Söz konusu raporda kolonların eksik olduğu bilgisi yer aldı.

Bina sahipleri yakalanıp gözaltına alındı. Alt kattaki dükkanda kolonların kesilmesiyle ilgili ilk ifadelerinde "Binayı sonradan satın aldık. Kolonları kiracılar kesmiş olabilir" dediler.

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Mülk sahipleri, kasten adam öldürme suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep kolon

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