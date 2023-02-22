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Deprem uzmanları o bölgeye dikkat çekmişti! Lübnan’da 4.2 büyüklüğünde deprem... İsrail’de de hissedildi

22.02.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem uzmanları o bölgeye dikkat çekmişti! Lübnan’da 4.2 büyüklüğünde deprem... İsrail’de de hissedildi

20 Şubat’ta merkez üssü Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6.4 ile 5.8 büyüklüklerindeki depremler 3 dakika arayla meydana gelmişti. Deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail, Lübnan ve Mısır'da da hissedilmişti. Uzman isimler depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirterek Lübnan, Suriye ve İsrail’e dikkat çekmişti. Deprem uzmanlarının altını çizdiği bölgelerden biri olan Lübnan’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İSRAİL’DEN DE HİSSEDİLDİ

kapak lübnan

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde Lübnan merkezli depremin İsrail’den de hissedildiği belirtildi.

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deprem Lübnan

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