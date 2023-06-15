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Depremde hayatını kaybetmişti! Ünlü fenomenin annesi konuştu: "Taha'nın mutfağı öksüz kaldı"

15.06.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı. Büyük üzüntü yaşadığını dile getiren anne Duymaz, "Tahasız mutfak öksüz kaldı." dedi. Anne Duymaz, oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdiğini belirterek, "Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha'nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki Taha Duymaz, yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen hale gelmişti. Fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz bir süre sonra oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi. Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz'ı haberi olmadan Taha Duymaz'ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu videonun çok beğeni ve takdir almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istedi.

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Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, "Tahasız mutfak öksüz kaldı." dedi.

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"MUTFAĞA GİRDİKÇE RAHATLIYORUM"

Anne Meryem Duymaz, Taha'nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

Taha'nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisinin de kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, "Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha'nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler, herkes istedi. Çok sevindiler, herkes beni arayıp soruyor. Ben de ekmek yapınca Taha'nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha'nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum, çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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"ÖKSÜZ KALDI"

Taha'nın izinden gitmeye, arada da olsa video çektirmeye devam edeceğini dile getiren Duymaz, "Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha'dan hatıra bana. Tahasız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor." diye konuştu.

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"BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUK"

Taha Duymaz'ın yengesi Elif Duymaz, "Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha bu şekilde vefat ettikten sonra, annem onun yerine geçmek istedi, 'böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum' dedi. Umarım böyle olur, mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorduk. Her şey güzel gidiyor. Taha'nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyouz. Umarım bunu başarabiliriz." dedi. (İHA)

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