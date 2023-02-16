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  4. Depremin en acı simgesi Ebrar Sitesi... 12 bloktan 8’i yerle bir oldu! Kolanlardan alınan parçalar un ufak dağılıyor, müteahhit ise kayıp!

Depremin en acı simgesi Ebrar Sitesi... 12 bloktan 8’i yerle bir oldu! Kolanlardan alınan parçalar un ufak dağılıyor, müteahhit ise kayıp!

16.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 1300 kişinin yaşadığı Ebrar sitesi 8 katlı 12 bloklu bir siteydi, çifte felaketin en acı simgelerinden biri oldu. Depremin ardından adeta bir kum yığınına dönen bu sitenin yüzlerce kişiye de mezar olduğu öğrenildi. 12 bloklu Ebrar Sitesi’nin 8 bloğu yerle bir olurken siteyi yaptığı öğrenilen Tevfik Tepebaşı’nın ise kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. İşte Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişiye mezar olan o siteye ilişkin tüm detaylar…

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi depremde yerle bir oldu, kolonlardan alınan parçalar ise un ufak dağıldı. Bölgede çok büyük tarifsiz bir acı var ancak bu site adeta Kahramanmaraş’taki acının simgesi oldu. Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının, Elazığ depreminde ölenlerin sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250’yi geçti.

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Ebrar Sitesi 1999 depreminden sonra yapıldı. Binaların her katında 4 daire vardı. 1300 insanın yaşadığı tahmin edilen sitede adeta taş taş üstünde kalmazken burada yaşayan insanlardan çoğu hayatını kaybetti. 20 yıllık site birçok insanın adeta mezarı oldu. ATV muhabiri Ebrar Sitesi’nin enkazında dolaşırken gözlemlerini ise şu şekilde paylaştı:

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“Ebrar sitesi’nde dolaştıkça aslında malzemelerin ne kadar dayanıksız olduğunu görmek de mümkün oluyor. Hem betonlar, hem kullanılan demirler hem de her şey… Yani bu manzara kullanılan malzemelerden dolayı nasıl bu hale geldi aslında anlamak çok da zor değil.”

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Ebrar Sitesi çifte felaketin en acı simgelerinden biri olurken koskoca binalar da kum yığını haline geldi. Ebrar Sitesi’nin çok yakınında bir askeriye olduğu için de bu nedenle binalarda çok sayıda asker, polis ve güvenlik görevlisinin ikamet ettiği öne sürüldü. Sitenin bulunduğu yerin de Kahramanmaraş’ın en popüler bölgelerinden bir olduğu etrafında çok sayıda AVM ve iş yeri yer aldığı öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre de Ebrar Sitesi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı, Elazığ depreminde ölenlerin sayısından daha fazla. Bakan Soylu açıklamasında, "Sadece Ebrar Sitesi'nde vefat edenlerin sayısı, Elazığ depreminde vefat edenlerin tam 6 katı" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ebrar Sitesi’nin enkazında yakınları bulunanların da depremin üzerinden günler geçmesine rağmen umutlu bekleyişleri de sürüyor.

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Ebrar Sitesi’nin yapan Tevfik Tepebaşı ise şu anda kayıp olarak aranıyor. Fiyatları oldukça yüksek olan siteden satılık ev ilanları ise hala internette duruyor.

KOMŞUMUZ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI'

Ebrar sitesinde yaşayan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ayakta kalan binadan sağ çıkan Fatih Nar, deprem anında yıkılan binaları gördüğünü ve şoka girdiğini anlattı. Yatakta olduğunu belirten Nar, "Deprem başladığında ben yataktaydım şoka girdim. Bina sallanıyor duvarlar yıkılıyordu. Sonra evlatlarımdan birinin sesini duydum baba diye bağırınca kendime geldim. Ve gittiğimde 2 evladım da odanın ortasında oturuyorlardı. Balkona çıktım yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı. Çocuklarımı alıp binadan inmeye başladım. İnerken binaların yıkıldığını gördüm. Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'ncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ebrar Sitesi’nde her bir kat 4 daireden oluşuyor. Büyük bloklar. En çok hasarı olan zaten bu bloklar oldu. Yani depreme hiç dayanmadı. Deprem başladı henüz bitmeden binalar yıkılmaya başlamıştı zaten. Deprem bittiğinde de binaların tamamını yıkılmış olarak gördük. Yani binalar sağlam veya değil konusunda depremle ilgili bir bilgi verilmedi fakat şöyle bir söylem vardı. Ebrar Sitesi’nin çok dayanıklı olduğu, çok sağlam olduğu söylentisi vardı fakat bunu bilemiyoruz. Şu anda da gördüğümüz gibi yerle bir olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta olan bu korkunç depremde en çok kaybı Ebrar Sitesi verdi. Çünkü tamamı yıkılmış oldu" dedi.

UMUTLU BEKELİŞ SÜRÜYOR

Bu arada, 11'inci günde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, enkaz altında olan kişilerin yakınları, bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

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