Depremin en acı simgesi Ebrar Sitesi... 29 bloktan 25’i yerle bir oldu! Kolanlardan alınan parçalar ise un ufak dağılıyor, müteahhit ise kayıp!

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi depremde yerle bir oldu, kolonlardan alınan parçalar ise un ufak dağıldı. Bölgede çok büyük tarifsiz bir acı var ancak bu site adeta Kahramanmaraş’taki acının simgesi oldu. 29 bloklu Ebrar Sitesi’nin 25 bloğunun yerle bir olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının, Elazığ depreminde ölenlerin sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Ebrar Sitesi 1999 depreminden sonra yapıldı. Binaların her katında 4 olmak üzere toplam 320 daire vardı. 1300 insanın yaşadığı tahmin edilen sitede adeta taş taş üstünde kalmazken burada yaşayan insanlardan çoğu hayatını kaybetti. 20 yıllık site birçok insanın adeta mezarı oldu. ATV muhabiri Ebrar Sitesi’nin enkazında dolaşırken gözlemlerini ise şu şekilde paylaştı:

“Ebrar sitesi’nde dolaştıkça aslında malzemelerin ne kadar dayanıksız olduğunu görmek de mümkün oluyor. Hem betonlar, hem kullanılan demirler hem de her şey… Yani bu manzara kullanılan malzemelerden dolayı nasıl bu hale geldi aslında anlamak çok da zor değil.”

Ebrar Sitesi çifte felaketin en acı simgelerinden biri olurken koskoca binalar da kum yığını haline geldi. Ebrar Sitesi’nin çok yakınında bir askeriye olduğu için de bu nedenle binalarda çok sayıda asker, polis ve güvenlik görevlisinin ikamet ettiği öne sürüldü. Sitenin bulunduğu yerin de Kahramanmaraş’ın en popüler bölgelerinden bir olduğu etrafında çok sayıda AVM ve iş yeri yer aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre de Ebrar Sitesi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı, Elazığ depreminde ölenlerin sayısından daha fazla. Bakan Soylu açıklamasında, "Sadece Ebrar Sitesi'nde vefat edenlerin sayısı, Elazığ depreminde vefat edenlerin tam 6 katı" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ebrar Sitesi’nin enkazında yakınları bulunanların da depremin üzerinden günler geçmesine rağmen umutlu bekleyişleri de sürüyor.

Ebrar Sitesi’nin yapan Tevfik Tepebaşı ise şu anda kayıp olarak aranıyor. Fiyatları oldukça yüksek olan siteden satılık ev ilanları ise hala internette duruyor.

