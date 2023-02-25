Depremzede aile Manisa’da kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Alaşehir istikametine giden ve Hatay’dan gelen depremzede aile olan Abdullah A. (43) yönetimindeki otomobil ile Gördes istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan Emrah A. (31) yönetimindeki kamyonet Gördes Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf Gülen (66), M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu konumunda bulunan G.G. (23) ve H.M. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılırken, yaralılardan ve durumu ağır olan Yusuf Gülen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

