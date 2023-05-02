Depremzede çocuklar, Bakan Kurum ve ünlü futbolcularla birlikte sahaya çıkacak

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu takımında sahada olacak.

Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir’in de aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.

TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak özel karşılaşmayı birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.

