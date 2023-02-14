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Depremzedeler için yurdu boşaltan öğrencilerden valiz parası istedi: Bugün başladım, şikayet edebilirsin

14.02.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde tahliye edilen afetzedeler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor. Samsun'da bir dolmuş şoförü ise depremzedeler için yurtları boşaltan üniversite öğrencilerinden valiz için ek ücret istedi. Bir öğrenci ise kendisinden valiz parası talep eden şoförü cep telefonu ile görüntüledi. Öğrencinin "Ne zamandan beridir valizlere ücret alınıyor?" sorusuna şoförün verdiği "Bugün başladım, istersen şikayet edebilirsin" yanıtı ise pes dedirtti.

Depremzedeler için yurdu boşaltan öğrencilerden valiz parası istedi: Bugün başladım, şikayet edebilirsin

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler valizlerini toplayarak memleketlerine dönmeye başladı. Samsun şehir merkezi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) hattında çalışan bir dolmuşçu, valiz ile araca binmek isteyen öğrencilere keyfi tarife uyguladı. Bu dolmuşları kullanan bir öğrenci ise şoförün valiz parası talebini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"ŞİKAYET ET"

Öğrencinin kaydettiği videoda şoförün valizlere ücret talep ettiği görülüyor. Videoda ilk olarak dolmuş şoförü minibüse binen öğrenciye "Valiziniz var mı?" diye soruyor. Akabinde Furkan isimli öğrenci ise şoföre "Ağabey ne zamandan beridir valizlere ücret alınıyor?" diye soruyor. Minibüs şoförü ise "Bugün başladım, istersen şikayet edebilirsin" diye cevap veriyor. Öğrenci de bu duruma tepki gösterip araçtan iniyor.

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ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Ben hemen bunun önlemini alıyorum. Böyle bir şey olabilir mi, valize para alınır mı, bu hassas günlerde böyle saçma bir şey olabilir mi?” diye tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Öğrenci yurdu

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