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Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması! 'Hiçbir gencimizi mağdur etmeyeceğiz'

13.02.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 200 bine yakın vatandaşın yurtlarda misafir edildiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu ayrıca, "Hiçbir gencimizin mağdur olmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması! 'Hiçbir gencimizi mağdur etmeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kasapoğlu, milletin yüce gönlü ve dayanışma ruhuyla devletin tüm imkanlarıyla bu süreci birlikte atlatacaklarını söyleyerek, "An itibarıyla tüm bölgede can siperane görev yapan değerli arkadaşlarımız var, milletimiz var. Tüm kurumlar, kuruluşlar, herkes sahada. Bakanlığımız da tüm birimleriyle sahada. Bu konuda çaba verme, katkı verme gayesiyle bir irade ortaya koyuyorlar. Binlerce gönüllü gencimiz sahada. Bakanlık tesislerimiz ilk andan itibaren spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, kamplarıyla ilk andan itibaren milletimizin emrinde. An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN'

Bakan Kasapoğlu, Osmaniye’de 10 bine yakın kişinin yurtlarda olduğunu belirterek, "Özellikle yurtlarımızın ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli olarak değerlendirilmesi söz konusu. 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık. Depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak ve hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek bir planlama gerçekleştiriyoruz. Öğrecilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Tıp fakültesi öğrencilerimiz var, staj yapanlar var, devlet korumasında olan öğrenciler var, çalışan öğrenciler var ve bununla birlikte kalma durumunda olan tüm öğrencilerimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte yurtlarımızda onlarla beraber olma noktasında planlamayı en güçlü şekilde yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızdan şunu istirham ediyorum; yurtlarla ilgili taleplerini, bu konudaki kalma isteklerini ve süreçlerini lütfen yurt idareleriyle ve gençlik ve spor il müdürlükleri ile koordine etsinler. Çağrı merkezimiz de her an gençlerimizin emrinde. Hiçbir gencimizin mağdur olmasına asla müsaade etmedik, bundan sonra etmeyeceğiz" diye konuştu.

DHA

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