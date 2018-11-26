MAGAZİN

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasına sebep olarak gösterilen iki isimden biri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu idi. Deren Talu ve Defne Samyeli Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile ilgili açıklama yaptı

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşandı, haklarındaki iddialar sosyal medyada olay oldu! İddialara göre Şeyma Subaşı'nın adı Çağatay Ulusoy ile anılırken Acun Ilıcalı'nın adı ise Defne Samyeli'nin kızı 22 yaşındaki Deren Talu ile anılıyordu.

Acun Ilıcalı bu iddialar için 'çirkin' yorumunu yaptı. Aynı saatlerde Deren Talu da sosyal medya hesabından bugün eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Özellikle sosyal medyada Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu yönünde haberlere konu olan Deren Talu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

"Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim.İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir?

deren-talu-ic

Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum."

DEFNE SAMYELİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli de bir açıklama yaptı. Samyeli açıklamasında "Yine dedikodu, yine iftira, yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik. Ne ilişkisi, ne Londra'sı ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok.

ieieie

Kızım Deren'in adı karıştırmaya çalıştıkları, tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler."


Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
'30 kilo verdi! Boğazını deldiler''30 kilo verdi! Boğazını deldiler'
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandıAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deren Talu Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanma Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Savaşın ayak sesleri! Bugün sıkıyönetim ilan edilebilir

Savaşın ayak sesleri! Bugün sıkıyönetim ilan edilebilir

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Artık bir hafta Acun'un boşanma haberlerini okuruz magazincilere yine ekmek çıktı
annesi nikahsız ilişki yaşıyor diye ne hakla kızına iftira atıyorsun terbiyesizler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

Chris Brown Rihanna'nın fotoğraflarına yorum yapınca...

Seksi pozların altında ünlü isimden beklenmedik yorum!

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 30 kilo verdi! Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

'30 kilo verdi! Boğazını deldiler'

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.