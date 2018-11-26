Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşandı, haklarındaki iddialar sosyal medyada olay oldu! İddialara göre Şeyma Subaşı'nın adı Çağatay Ulusoy ile anılırken Acun Ilıcalı'nın adı ise Defne Samyeli'nin kızı 22 yaşındaki Deren Talu ile anılıyordu.

Acun Ilıcalı bu iddialar için 'çirkin' yorumunu yaptı. Aynı saatlerde Deren Talu da sosyal medya hesabından bugün eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Özellikle sosyal medyada Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu yönünde haberlere konu olan Deren Talu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim.İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir?

Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum."

DEFNE SAMYELİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli de bir açıklama yaptı. Samyeli açıklamasında "Yine dedikodu, yine iftira, yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik. Ne ilişkisi, ne Londra'sı ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok.

Kızım Deren'in adı karıştırmaya çalıştıkları, tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler."



