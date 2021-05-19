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Deren Talu minicik şortuyla ayna önünde poz verdi

19.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu son olarak doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Minicik şortuyla poz veren Talu beğeni topladı.

Deren Talu minicik şortuyla ayna önünde poz verdi

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Neredeyse her paylaşımı ilgi odağı olan Talu, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı. Makyajsız olarak ayna karşısında fotoğraf çeken Talu'nun minicik şortuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

"SENİNLE AŞK DOLU BİR YIL"

Geçtiğimiz haftalarda da yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile Çeşme'ye giden Deren Talu, tatilde sevgilisiyle verdiği pozu "Seninle aşk dolu bir yıl" notuyla paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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