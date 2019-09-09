MAGAZİN

Deren Talu New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Deren Talu, bu seneki New York Moda Haftası'nda podyumda boy gösterdi. Defne Samyeli'nin güzel kızı podyumu salladı.

Deren Talu New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Deren Talu podyumu salladı.

Defne Samyeli’nin 22 yaşındaki kızı Deren Talu, pazar günü New York Moda Haftası kapsamında, Raisa&Vanessa’nın defilesine çıktı. Fiziğiyle dikkat çeken Talu, ‘Lambada’ koleksiyonuna ait iki tasarım giydi.

1

Talu'nun defiledeki performansından sonra yabancı ajansların peşine düştüğü iddia edildi. Talu podyum sonrası heyecanını takipçileriyle de paylaştı.

2

Podyum öncesi ve sonrasından paylaşım yapan Talu hayranlarından tam puan aldı.

deren-talu-raisavanessa-defilesine-cikti-09092019-1jpg

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje!Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje!
Boşanma açıklaması! 'Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor'Boşanma açıklaması! 'Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deren Talu Deren Talu instagram

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Ali Ağaoğlu'nun parasını saydı, işinden oldu

Ali Ağaoğlu'nun parasını saydı, işinden oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje!

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşandı? İlk kez konuştu

Boşanma açıklaması! 'Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor'

Ünlü isimlerin okul heyecanı

Ünlü isimlerin okul heyecanı

Ezgi Sertel'den şoke eden itiraf: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

Şoke eden itiraf: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson'a ithafen 'Zaten yaz 3 aydı...'

Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson'a ithafen 'Zaten yaz 3 aydı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.