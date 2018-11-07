Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu paylaşımıyla olay oldu! Talu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında süper minisiyle ve derin dektoltesiyle beğeni topladı.

Takipçilerini ikiye bölen genç ismin fotoğrafına bir kısım eleştiri yaparken bir kısım ise çok beğendi.

İşte Talu'ya gelen yorumların bazıları:

-Annesini geçti maşallah

-Beğenmeyen veya kıskanan neden takip eder ben de bunu anlamıyorum...

-hep dekolte; giyinmek bu değil zaten yaşına da yakışmıyor kardeşin de aynı

-Daha kısa giyin bu çok uzun olmuş

-Hiç giymeseymişsin...

Deren Talu sık sık annesine benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

22 yaşındaki Deren Talu, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya giderek Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi almıştı.

ANNEM BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI

Talu daha önce annesiyle ilişkisini de şu sözlerle anlatmıştı:

Diğer kız çocuklarını bilemem ama, bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması, benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca, bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol.

