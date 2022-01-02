Derin Talu gecelerde! Süper minisiyle dikkat çekti

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu 18'ine basmadan önce paylaşımlarıyla gündeme gelirken 18'ini doldurduktan sonra ise gece hayatında sıkça görülmeye başlamasıyla gündeme gelmeye başladı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derin Talu, önceki gece yine Bebek'teki bir mekanda objektiflere yansıdı. Görüntülendiğini fark etmesinin ardından hızlıca oradan ayrılan Talu, eğlencesine bir otelde devam etti.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun süper mini eteği de gözlerden kaçmadı. İddialı bir seçim yapan Talu soğuk havaya aldırış etmedi.



