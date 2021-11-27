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Derin Talu ipli göğüs dekoltesini paylaştı! "Kendall Jenner sandım"

27.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde olan Defne Samyeli'nin 18 yaşına giren küçük kızı Derin Talu, yaptığı son paylaşımla dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetildi.

Derin Talu ipli göğüs dekoltesini paylaştı! "Kendall Jenner sandım"

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kız Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Son olarak göğüslerini iplerle tutan bir bluzla verdiği pozu paylaşan Derin Talu'ya yorum yağdı.

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(Kendall Jenner)
Genç isim Kim Kardashian'ın dünyaca ünlü model kardeşi Kendall Jenner'a benzetildi.

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"HERKESİN KENDİ HAYATI"

Derin Talu'nun geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği cesur pozları değerlendiren Samyeli, "Yaşıtlarının yaptığı her hangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Ben 7 yaşındaydım ilk televizyona çıktığım zaman.

Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. "Elalem ne der?" lafından hiç hoşlanmıyorum. Bundan daha büyük insanın ayağına pranga olan bir laf yok. Hayatımızı elalemin ne diyeceğini düşünerek yaşadığımız zaman hayatımızı en büyük hapise sokuyoruz kendimizi. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da yapmıyorum bunu. Nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir" demişti.

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Derin Talu Kendall Jenner
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