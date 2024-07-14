Derin Talu kameraları görünce annesi Defne Samyeli'yi aradı! Özel korumalı araç geldi

Son yıllarda şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Emircan Şahin'le ilişkisini geçtiğimiz sene nisan ayında kendisini darp ettiği iddiasıyla bitirmişti.

Darp iddialarıyla gündeme gelen Derin Talu önceki gün Bebek'teki bir kafedeydi.

Bebek'te düzenlenen bir partiden çıkan ünlü ismin, akşam saatlerinde güneş gözlükleri ile yemek yemesi dikkat çekti.

Basın mensuplarının görüntü almak için için kendisine doğru yönelmesiyle tekrar mekana giren Derin Talu, ardından annesiyle mesajlaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre mesajlaşmanın ardından kendisine özel korumalı bir araç gelen Talu, soruları yanıtlamadan, korumalar eşliğinde mekandan ayrıldı.



